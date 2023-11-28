Байден заверил, что США продолжат помогать освобождать заложников ХАМАСа

Соединенные Штаты Америки не прекратят прилагать усилия, чтобы освободить всех заложников, которых ХАМАС захватил во время атаки на Израиль 7 октября.

Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет Укринформ.

«Мы не остановимся, пока не будут освобождены все заложники, которых удерживают террористы ХАМАС», — отметил президент США.

По его словам, на днях он был лично привлечен к усилиям, чтобы соглашение о временном прекращении огня могло и дальше приносить результаты. Поэтому глава Белого дома отметил, что уже более 50 заложников были освобождены из плена ХАМАС и вернулись в свои семьи, в том числе маленькие дети, женщины и пожилые люди.

Байден добавил, что гуманитарная пауза позволила увеличить доставку гуманитарной помощи гражданским в секторе Газа.

«Соединенные Штаты возглавили гуманитарную помощь в Газе, опираясь на многолетнюю работу как величайший спонсор гумдопомощи палестинскому народу», — подчеркнул глава американской нации.

Напомним, в рамках 4-дневного перемирия ХАМАС освободил 13 заложников. Они находятся на территории Израиля. А именно, в 7:00 утра 24 ноября вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАСом. Оно длилось 4 дня. Теперь его продлили еще на двое суток.

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