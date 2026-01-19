Буданов с супругой являются прихожанами ПЦУ и стараются не пропускать церковные службы — блогер

Реклама

Об этом, комментируя интервью с руководителем военного капелланства ГУР, написал блогер и общественный деятель Евгений Прокопишин.

"Прочитал интересное интервью с Константином Холодовым (руководитель военного капелланства ГУР МОУ). Спокойный, интересный и содержательный текст — понравилось. Там он рассказывает про Кирилла Буданова (ранее руководитель ГУР, а сейчас руководитель ОП), который со своей женой Марианной являются прихожанами ПЦУ и стараются не пропускать службы, когда есть возможность", — отметил блогер.

По его словам, сам протоиерей Холодов является одной из ключевых фигур современного военного капелланства — он является фактически отцом-основателем капелланской службы в ВСУ (работал над законодательством).

"А начиналось все еще с Майдана, когда и познакомился с Будановым, которого называет умелым и благородным офицером спецназа. Говорит, что как верующий человек Буданов хорошо понимает важность капелланской службы во время войны. Есть в интервью и воспоминания Холодова про 2014 год и Майдан, о том, как гибнут побратимы… Ссылку на интервью оставлю в комментарии, там есть много интересного, в том числе новые фото Буданова (во время службы)", — написал Прокопишин.