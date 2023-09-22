"Дроны атакуют не Румынию": президент о падении беспилотников в стране

Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал проблемой падение российских дронов на территории его страны во время атак армии РФ на дунайские порты Украины.

Об этом румынский президент заявил на мероприятии Всемирного форума лидеров в Колумбийском университете в Нью-Йорке, сообщает Agerpres.

"Дроны атакуют не Румынию, но то, что их части падают на территорию страны, является реальной проблемой, которую необходимо решить. Пока никто не пострадал, но это не означает, что эти инциденты не считаются", – подчеркнул Йоханнис.

Атаки Москвы на украинские порты он назвал военными преступлениями. Также Йоханнис отмечает, что жители румынского берега Дуная вблизи районов, пострадавших от атак, боятся.

"Они видят бомбардировки на той стороне и думают, что если мы будем стоять и смотреть, то можем быть следующими", – говорит президент Румынии.

Как сообщалось, в НАТО назвали падение обломков дронов в Румынии "случайными инцидентами", а не направленными нападениями. Впрочем, эти инциденты могут повториться.

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