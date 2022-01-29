Джонсон вскоре намерен обсудить с Путиным Украину: подробности

Лондон планирует ввести дополнительные санкции против стратегических и финансовых интересов РФ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует в течение ближайших дней провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на представителя Даунинг-стрит, - пишет "Интерфакс".

"Когда он будет на этой неделе говорить с президентом Путиным, то повторит, что России необходимо отступить (в ситуации с Украиной - ред.) и перейти к дипломатии", - заявила представитель Даунинг-стрит.

По ее словам, британский премьер намерен наращивать дипломатические усилия и укрепить факторы сдерживания, чтобы избежать кровопролития в Европе.

Напомним, что кроме того, некоторые СМИ Великобритании утверждают, что Лондон планирует ввести дополнительные санкции против стратегических и финансовых интересов РФ.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что не исключает введения персональных санкций против президента России Владимира Путина в случае широкомасштабного нападения РФ на Украину.

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