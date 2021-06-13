Ермак надеется, что Украина вскоре будет в НАТО

Глава ОП верит, что члены блока поддержат Украину.

Председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак надеется, что страны НАТО как можно скорее придут к согласию в вопросе вступления Украины в блок.

Об этом он рассказал в интервью газете la Repubblica.

Ермак отметил, что украинцы сейчас находятся в опасности и им необходима помощь.

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"Мы надеемся, что наши партнеры как можно скорее придут к согласию относительно нашего присоединения к НАТО. Будущее Украины зависит от них", — заявил Ермак.

По его словам, страна имплементировала необходимые стандарты "в большей степени, чем некоторые нынешние члены НАТО". Украина ожидает конкретных и активных действий со стороны Альянса.

Ранее заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ заявил, что вНАТО пока нет единодушного решения о предоставлении Украине Плана действий о членстве, но Альянс продолжает придерживаться политики "открытых дверей".

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос со вступлением Украины в НАТО надо решать немедленно, если Альянс хочет видеть украинское государство в своих рядах, ведь на кону безопасность страны.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что на саммите НАТО, который состоится в июне нынешнего года, вряд ли примут о предоставлении Плана действий по членству для Украины.

Представитель Белого дома заявил, что администрация США поддерживает вступление Украины в НАТО

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