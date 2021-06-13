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Єрмак сподівається, що Україна невдовзі буде в НАТО

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Єрмак сподівається, що Україна невдовзі буде в НАТО

УНІАН

Глава ОП вірить, що члени блоку підтримають Україну.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак сподівається, що країни НАТО якомога швидше дійдуть згоди в питанні вступу України до блоку.

Про це він розповів в інтерв'ю газеті la Repubblica.

Єрмак наголосив, що українці зараз знаходяться в небезпеці і їм необхідна допомога.

"Ми сподіваємося, що наші партнери якомога швидше дійдуть згоди щодо нашого приєднання до НАТО. Майбутнє України залежить від них", - заявив Єрмак.

За його словами, країна імплементувала необхідні стандарти "більшою мірою, ніж деякі нинішні члени НАТО". Україна очікує конкретних і активних дій з боку Альянсу.

Раніше заступник генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Мірча Джоане заявив, що у НАТО наразі немає одностайного рішення  щодо надання Україні Плану дій про членство, але Альянс продовжує дотримуватися політики "відкритих дверей".

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що питання зі вступом України в НАТО треба вирішувати негайно, якщо Альянс хоче бачити українську державу у своїх рядах, адже на кону безпека країни.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що на саміті НАТО, який відбудеться в червні нинішнього року, навряд чи ухвалять про надання Плану дій щодо членства для України.

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