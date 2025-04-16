Гордон сравнил с «вялым членом» поведение Европы до полномасштабной войны

Дмитрий Гордон / © ТСН.ua

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Интервьюер Дмитрий Гордон раскритиковал расслабленное поведение Европы, которое существовало до начала полномасштабной войны России против Украины, сравнив его с «вялым членом». Однако теперь Европа все осознает, и ситуация изменилась.

Свое заявление Гордон сделал в эфире «Новыны. Live».

Журналист отметил, что до войны Европа чувствовала себя хорошо с российскими деньгами и не переживала за собственную безопасность, потому что была убеждена в невозможности войны со стороны РФ.

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«Знаете, бывают такие мужчины с вялым таким рукопожатием, еще и руки потные бывают. Вот рука вспотела и жмет руку тебе, вот как-то вяло вставляет ладошку и чувствуется… Ну, это даже хуже, чем вялый член. Вот Европа была такой вялой, потухшей, с потухшим взглядом, хорошо расположенной на русских деньгах, отдыхающей на лаврах. Все вроде хорошо: бабки идут, все нормально, о безопасности можно не беспокоиться. «Какая война? Россияне с нами делают деньги. „Северные потоки“, планы такие „они без нас не могут, мы им поставляем все, у них же ничего своего — от мебели до оборудования. Ну, куда они без нас? Самолеты наши, все вообще — вилки, ложки“. Поэтому о безопасности они не беспокоились», — рассказал Гордон.

В частности, он обратил внимание на отсутствие должной реакции со стороны ЕС на войну России против Грузии, а затем и против Украины.

«Что там они (россияне — ред.) с грузинами делают — прикроем глаза, что с украинцами — прикроем глаза. Да, шалят, но это же русские, что вы хотите? Ну, нам с ними так хорошо, так удобно вообще», — передал позицию Европы интервьюер.

Однако позиция европейцев изменилась, ведь, посмотрев на войну РФ против Украины, они почувствовали угрозу и для себя.

«Эта история закончилась. Европа, насмотревшись на этот ужас украинский, вдруг для себя ясно поняла, что это все может повториться у них. И это не просто слова. Потому что если в 21 веке эти головорезы нападают на Украину, и ничто их не смущает, а что им помешает напасть на страны Балтии, объясните? А что им помешает напасть на Польшу, Молдову, Румынию? А какие проблемы? Что, проблемы есть в этом? Ну это же хамы, Швондеры», — сказал Гордон.

Поэтому, акцентировал он, Европа прошла через период осознания, встала, расправила грудь и идет в очень правильном направлении.

«Поэтому я в Европу верю. Я верю в то, что Европа не оставит Украину, не может оставить и она это все поняла. И Украина — Европа, а Европа — Украина. Я связываю с этим большие надежды и, мне кажется, вместе мы будем сильнее», — резюмировал журналист.

Кстати, военный эксперт Роман Свитан заявил, что Россия вкладывает сотни миллиардов рублей в создание военных площадок для вторжения в страны Балтии — Литву, Латвию, Эстонию и часть Польши, чтобы соединиться с Калининградской областью.