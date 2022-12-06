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Кислица потроллил Небензю, когда тот сбежал с заседания Совбеза ООН

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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628
Время на прочтение
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Кислица потроллил Небензю, когда тот сбежал с заседания Совбеза ООН

Фото: Associated Press

"Отступать так отступать! Оставили Херсон, оставьте и СовБез, Небензя!" — отметил постоянный представитель Украины при ООН.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица потроллил постпреда России Василия Небензю, который во время выступления Кислицы сбежал с заседания Совбеза.

Постпред Украины при ООН написал об этом в Twitter.

"Небензя выступил и сказал, что у него нет сил читать мои твиты и слушать мои выступления, и свалил с Совбеза ООН. Ну что сказать? Отступать так отступать! Оставили Херсон, оставьте и РадБез, Небензя!" PS. И нечего жаловаться на народное твит-творчество украинцев, вдохновляющее и меня", – отметил Кислица и запостил смешной мем с изображением Небензи.

Напомним, во время предыдущего заседания Совбеза ООН 24 ноября, созванного после очередной массированной атаки РФ по Украине, Небензя обвинил в разрушении жилых домов и жертвах среди гражданских сил ПВО. После лживых заявлений российского коллеги Кислица выразил свое отношение к сказанному, выложив в Сети фото с поднятым средним пальцем.

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Дата публикации
Просмотры
628
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