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Когда начнется перемирие: в МИД сделали заявление о сроках
Украина не называет конкретные сроки или даты перемирия, поскольку это несколько ослабляет переговорную позицию.
Украина не объявляет конкретные сроки или даты прекращения огня, а к 30-дневному перемирию украинская сторона была готова еще после мартовской встречи с делегацией США в Саудовской Аравии.
Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь МИД Георгий Тихий, комментируя недавнее заявление премьер-министра Британии Кира Стармера о вероятности прекращения огня до лета.
«Откуда у британского лидера именно такие временные рамки? Это нужно спросить у него. Я думаю, у него есть какое-то свое видение, может, там темпов и динамики этого процесса», — отметил он.
При этом представитель украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Украина не называет конкретных сроков или дат перемирия, поскольку это несколько ослабляет переговорную позицию.
«Другая сторона понимает, что тебе нужно к какой-то дате достигнуть [цели]. Поэтому мы стараемся не называть эти даты, чтобы не создавать ожидания и не ослаблять позицию», – объяснил Георгий Тихий.
Напомним, британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что прекращение огня в Украине может быть достигнуто к лету , но добавил, что условия перемирия должна определять Украину.