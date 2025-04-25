Когда начнется перемирие: в МИД сделали заявление о сроках

Пресссекретарь МИД Георгий Тихий / © Укринформ

Реклама

Украина не объявляет конкретные сроки или даты прекращения огня, а к 30-дневному перемирию украинская сторона была готова еще после мартовской встречи с делегацией США в Саудовской Аравии.

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь МИД Георгий Тихий, комментируя недавнее заявление премьер-министра Британии Кира Стармера о вероятности прекращения огня до лета.

«Откуда у британского лидера именно такие временные рамки? Это нужно спросить у него. Я думаю, у него есть какое-то свое видение, может, там темпов и динамики этого процесса», — отметил он.

Реклама

При этом представитель украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Украина не называет конкретных сроков или дат перемирия, поскольку это несколько ослабляет переговорную позицию.

«Другая сторона понимает, что тебе нужно к какой-то дате достигнуть [цели]. Поэтому мы стараемся не называть эти даты, чтобы не создавать ожидания и не ослаблять позицию», – объяснил Георгий Тихий.

Напомним, британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что прекращение огня в Украине может быть достигнуто к лету , но добавил, что условия перемирия должна определять Украину.