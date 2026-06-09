Мельник потролил россиян в ООН: цитата из советского мультфильма произвела фурор

Мельник / © Посольство ФРГ в Украине

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Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время выступления в Совете Безопасности использовал отсылку в советский мультфильм «Летучий корабль», чтобы продемонстрировать последствия агрессии России.

Об этом Мельник сказал на заседании ООН, пишет «OBOZ.UA».

Украинский дипломат подчеркнул, что какие-либо действия агрессора возвращаются назад и имеют последствия, которые невозможно игнорировать. Он упомянул об «эффекте бумеранга» в контексте войны против Украины.

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«Я хочу обратиться к российскому представителю со словами из известного советского мультфильма, прекрасно отражающего нынешние настроения российского населения, которое все больше сталкивается с ужасными последствиями бумеранга своей варварской войны. ''Эх, жизнь моя — жестянка, Да ну ее в болото!», — сказал дипломат.

В своей речи Мельник также подверг резкой критике позицию России в ООН и заявил о системных нарушениях международного права с ее стороны.

Он подчеркнул, что мировое сообщество не может игнорировать преступления государства-агрессора, а ответственность за развязавшуюся войну неизбежно будет.

Ранее Мельник подверг резкой критике российских военных во время заседания Совета Безопасности ООН и призвал отстранить их от участия в миротворческих и полицейских миссиях организации. Он подчеркнул, что лица, упоминаемые в докладах ООН о военных преступлениях и сексуальном насилии во время конфликтов, не могут участвовать в миссиях под эгидой организации. Дипломат также заявил, что Россия системно игнорирует решения Генассамблеи и отчеты о международных структурах.

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