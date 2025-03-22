По словам аналитика, Вашингтон исторически поддерживал Москву, спасая ее в разные периоды.

Администрация Дональда Трампа пытается спасти Россию от поражения в войне против Украины и легализовать захваченные территории.

Об этом заявил военный обозреватель из Израиля Игаль Левин в своем блоге.

Он обратил внимание на заявление спецпредставителя Трампа Стива Виткоффа, который намекнул, что Крым и четыре оккупированных областей Украины должны отойти России, а препятствует этому только украинская Конституция.

"США хотят вытащить Россию из войны, но не с пустыми руками, а вместе с награбленным. Виткофф сказал это черным по белому", — написал Левин.

Левин подчеркнул, что даже предыдущий президент США Джо Байден пытался избежать поражения России, когда увидел масштабное контрнаступление ВСУ в 2022 году.

"Это холодный расчет, а не незнание или глупость. Вашингтон хочет спасти Россию вместе с захваченными территориями" — считает эксперт.

Напомним, Трамп заявил, что уже "есть контуры мирного соглашения" о войне в Украине по итогам контактов с диктатором Путиным и Владимиром Зеленским.

Читайте также: