За словами аналітика, Вашингтон історично підтримував Москву, рятуючи її в різні періоди.

Адміністрація Дональда Трампа намагається врятувати Росію від поразки у війні проти України та легалізувати загарбані території.

Про це заявив військовий оглядач з Ізраїлю Ігаль Левін в своєму блозі.

Він звернув увагу на заяву спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа, який натякнув, що Крим та чотири окуповані області України мають відійти Росії, а перешкоджає цьому лише українська Конституція.

“США хочуть витягнути Росію з війни, але не з порожніми руками, а разом із награбованим. Віткофф сказав це чорним по білому”, – написав Левін.

Левін наголосив, що навіть попередній президент США Джо Байден намагався уникнути поразки Росії, коли побачив масштабний контрнаступ ЗСУ у 2022 році.

“Це холодний розрахунок, а не незнання чи дурість. Вашингтон хоче врятувати Росію разом із загарбаними територіями”– вважає експерт.

Нагадаємо, Трамп заявив, що вже "є контури мирної угоди" щодо війни в Україні за підсумками контактів з диктатором Путіним і Володимиром Зеленським.

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