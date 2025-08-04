Один из европейских лидеров хочет встретиться с Путиным в Китае: детали

Александр Вучич

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Президент Сербии Александр Вучич планирует встретиться с диктатором-президентом России Владимиром Путиным.

Об этом он заявил 3 августа, сообщает издание Novosti .

По словам Вучича, он будет находиться в КНР с 1 по 6 сентября.

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"Путин будет там, так что, возможно, я с ним встречусь. Я слышал, что, возможно, Трамп тоже приедет... Кто знает... Мне объявили, что 5-го числа будет специальный ужин", - сказал Вучич.

Заметим, в течение 31 августа – 1 сентября в Китае пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества. Российский фюрер туда прибудет и планирует встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином. В частности, они должны провести "полномасштабные двусторонние переговоры".

Напомним, издание The Times сообщило, что якобы лидер Китая Си Цзиньпин планирует организовать трехстороннюю встречу с Трампом и Путиным во время парада до окончания Второй мировой в Пекине 3 сентября. В Кремле заявили, что "фюрер" готовится к поездке в Пекин. Впрочем, об аналогичных планах президента США Дональда Трампа неизвестны Москве.

Как сообщал посол Украины в Анкаре Нариман Джелял, Турция готовит переговоры с участием Зеленского, Трампа и Путина. Президент Реджеп Тайип Эрдоган активно продвигает идею проведения встречи на самом высоком уровне, в том числе через прямые телефонные переговоры со всеми сторонами.

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