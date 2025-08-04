Руководитель "Роскосмоса" впервые за 7 лет посетил США: что обсуждали

NASA / © Associated Press

Реклама

Глава российского космического агентства Дмитрий Баканов прибыл в Вашингтон на фоне редкого диалога между Москвой и США в космической сфере. Это первая личная встреча на таком уровне более семи лет.

Об этом сообщает Fortune.

В четверг он провел переговоры с временным главой NASA, министром транспорта США Шоном Даффи. Формальным поводом стал запуск американо-японско-российского экипажа на МКС, который был перенесен из-за погоды, но, наконец, успешно осуществлен в пятницу.

Реклама

По сообщению Роскосмоса, стороны обсудили дальнейшую эксплуатацию Международной космической станции, лунные программы, перспективы исследования глубокого космоса и другие совместные проекты.

Несмотря на геополитическую напряженность после вторжения России в Украину в 2022 году США и РФ сохранили минимальное сотрудничество в космической отрасли. Экипажи обеих стран продолжают совместные полеты к орбитальной станции.

Впрочем, планы более широкой кооперации — в частности, по участию России в программе “Артемида” — сорваны. Москва углубляет сотрудничество с Китаем в рамках собственных месячных амбиций.

После встречи Баканов заявил, что стороны договорились работать над поддержкой МКС до конца десятилетия. По его словам, детали будут обрабатывать эксперты обоих агентств.

Реклама

"Несмотря на геополитическое напряжение, мы получили зеленый свет для этих контактов", - сказал он, добавив, что о результатах встречи будет докладывать Владимиру Путину, а Шон Даффи - президенту США Дональду Трампу.

Баканов также пригласил Даффи посетить Москву и Байконур в ноябре - именно тогда запланирован очередной запуск российско-американского экипажа.

"Я сделаю все возможное, чтобы канал сотрудничества между Россией и США оставался открытым, и надеюсь на взаимность со стороны NASA", - подытожил он.

Ранее стало известно, что Международная космическая станция (МКС) будет оставаться в эксплуатации не менее 2028 года, а вывод ее с орбиты планируют на 2030-й.

Реклама