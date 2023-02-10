Санду выдвинула на должность премьера секретаря Совбеза Дорина Речана

В Молдове новым премьер-министром после отставки правительства Натальи Гаврилице может стать Дорин Речан.

Об этом заявила президент Майя Санду после проведения консультаций с парламентскими фракциями.

"Мы должны не только выстоять, но и развиваться, двигаться вперед. Экономика и безопасность страны нуждаются в втором дыхании. Новое правительство должно продолжать очистку системы юстиции. Мы отвечаем перед нашими гражданами, мы им обещали очистить систему. Новое правительство должно ускорить процесс очистки системы от коррупции", — сказала Санду.

Речан был советником президента по вопросам обороны и национальной безопасности – секретарь Высшего совета безопасности. К слову, Речан и Санд были коллегами в правительствах Филата и Лянки. Также с 2012-го по 2015-й он был министром внутренних дел, а Санду тогда занимала должность министра образования.

Напомним, 10 февраля премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица сообщила, что подает в отставку. Санду приняла увольнение. Президент также поблагодарила за "огромную жертву и усилия, направленные на то, чтобы возглавить страну во время таких кризисов".

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