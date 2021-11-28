"Северный поток-2" может быть запущен и без сертификации - СМИ

"Северный поток-2" может быть запущен и без сертификации - СМИ

При запуске без сертификации предприятию грозит единовременный штраф до одного миллиона евро.

Газопровод "Северный поток-2" теоретически может быть запущен и без сертификации Федеральным сетевым агентством (Bundesnetzagentur - ред.).

Об этом заявила немецкая газета Handelsblatt.

По информации СМИ, подобные прецеденты уже были. В частности, так был запущен газопровод NEL (сухопутное ответвление "Северного потока" - ред.) и газопровод EGL 401. При запуске без сертификации предприятию грозит единовременный штраф до одного миллиона евро. При этом инвестиции в строительство нового газопровода составили минимум 10 млрд евро.

"В свете продолжающихся высоких цен на газ предприятию может быть выгодно быстро запустить газопровод, тогда "Газпром" по крайней мере сэкономит транзитные взносы за проход газа через Украину", - указывает издание.

В самом агентстве СМИ отметили, что между двумя указанными газопроводами и "Северным потоком-2" нет ничего общего.

Ранее в Германии заявили, что смогут сертифицировать оператора газопровода "Северный поток-2" " только в том случае, если этот оператор будет организован в юридической форме в соответствии с немецким законодательством".

В ответ "Северный поток-2" заявил, что не будет менять свою существующую юридическую форму, а вместо этого создаст дочернюю компанию по немецкому законодательству исключительно для управления немецкой частью газопровода.

Напомним, что немецкий регулятор допустил "Нафтогаз" и ООО "Оператор ГТС Украины" к участию в сертификации "Северного потока-2". Это позволит услышать аргументы NSAG и предполагает большую прозрачность процесса.

Напомним, 22 ноября США одобрили санкции против двух судов и связанной с РФ компаний, участвующих в реализации проекта российского газопровода "Северный поток-2".

Российская Федерация считает новые санкции США против газопровода "Северный поток-2" незаконными и неправильными.

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