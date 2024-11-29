Шольц рассказал Зеленскому, как он звонил Путину

Очевидно, что только сила оружия и сила дипломатии вместе могут принудить виновника войны к миру, и что мир возможен только благодаря силе, отметил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

"Очевидно, что только сила оружия и сила дипломатии вместе могут принудить виновника войны к миру, и что мир возможен только благодаря силе", – отметил Зеленский.

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Владимир Зеленский поблагодарил Олафа Шольца за лидерство в помощи Украине системами ПВО – очень эффективными "Пэтриотами" и IRIS-T, которые уже спасли тысячи жизней.

"Благодарен канцлеру за готовность и дальше поддерживать Украину, в частности нашу оборону против российской агрессии и нашу устойчивость. Обсудили, какие наши двусторонние шаги и шаги партнеров могут усилить Украину", – отметил он.

Важно, чтобы давление на Россию увеличивалось и чтобы украинские позиции крепли, потому что именно это, по словам Зеленского, будет вынуждать Россию к настоящему миру.

Напомним, Путин с Шольцом провели телефонный разговор 15 ноября. Позже канцлер Германии рассказал, что призвал президента РФ прекратить войну, вывести войска из Украины и не надеяться на уменьшение поддержки Киева.

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