Шольц розповів Зеленському, як він телефонував Путіну

Очевидно, що тільки сила зброї та сила дипломатії разом можуть примусити винуватця війни до миру, і що мир можливий лише завдяки силі , зазначив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Канцлер Німеччини розповів про деталі свого дзвінка Путіну.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

"Очевидно, що тільки сила зброї та сила дипломатії разом можуть примусити винуватця війни до миру, і що мир можливий лише завдяки силі", – зазначив Зеленський.

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Володимир Зеленський подякував Олафу Шольцу за лідерство у допомозі Україні системами ППО – дуже ефективними "Петріотами" та IRIS-T, які вже врятували тисячі життів.

"Вдячний канцлеру за готовність і надалі підтримувати Україну, зокрема нашу оборону проти російської агресії та нашу стійкість. Обговорили, які наші двосторонні кроки та кроки партнерів можуть посилити Україну", – зазначив він.

Важливо, щоб тиск на Росію збільшувався і щоб українські позиції міцнішали, бо саме це, за словами Зеленського, змушуватиме Росію до справжнього миру.

Нагадаємо, Путін з Шольцом провели телефонну розмову 15 листопада. Пізніше канцлер Німеччини розповів, що закликав президента РФ припинити війну, вивести війська з України та не сподіватися на зменшення підтримки Києва. А ще Шольц назвав цю розмову неприємною.

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