Сибига объяснил, почему Россия усилила угрозы Украине

Андрей Сибига. / © МИД Украины

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Российские требования и ультиматумы по отношению к Украине остаются неизменными на протяжении многих лет и имеют одну цель – сделать Украину беззащитной.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Россия хочет ограничить украинскую армию, обороноспособность, военную помощь партнеров и заблокировать вступление Украины в НАТО", - подчеркнул Сибига.

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По его словам, вся риторика Кремля раскрывает подлинные намерения: не прекращение войны, а подготовка к следующей фазе уничтожения украинской государственности.

"Это не о НАТО или "беспокойстве о безопасности". Речь идет о способности России уничтожить украинское государство на более позднем этапе, оккупировать его территории, захватить его минеральные ресурсы и использовать его человеческий и другой потенциал для дальнейшей агрессии. По этому поводу не должно быть никаких иллюзий", - отметил дипломат.

По словам Сибиги, риторика Москвы уже достигла уровня эскалации, который был перед началом полномасштабного вторжения в 2022 году. Россия стремится использовать геополитическую неопределенность, чтобы навязать Украине условия, которые поставят под угрозу ее будущее.

"Мы видим эту российскую стратегию и никогда не примем ничего, что оставляет Украину слабой или беззащитной. Напротив, настоящий и справедливый мир требует надежных и долгосрочных гарантий безопасности для его сохранения", - подытожил Сибига.

Напомним, что Владимир Путин постоянно манипулирует требованиями к прекращению войны и пытается переписать причины вторжения в Украину.