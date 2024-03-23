США считают ИГИЛ причастными к теракту в России — СМИ

Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за атаку на "Крокус Сити" в России и в заявлении, опубликованном на аффилированных каналах в социальных сетях.

Об этом пишет CBS News.

В заявлении, опубликованном ее информационным агентством Aamaq, группа заявила, что напала на большое собрание христиан на окраине российской столицы Москвы, убив и ранив сотни людей. Не сразу удалось проверить подлинность претензии.

Американский чиновник заявил CBS News, что у США есть разведданные, подтверждающие ответственность Исламского государства, и что у них нет оснований сомневаться в этих заявлениях. Американский чиновник также подтвердил, что США предоставили России разведывательные данные о возможном нападении в соответствии с требованием разведывательного общества «Обязанность предупреждать».

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина "совершенно точно не имеет никакого отношения к этим событиям" и призвал Российскую Федерацию остановиться в терроризме как методе ведения войны против своего населения и против Украины.

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