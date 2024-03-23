США вважають ІДІЛ причетними до теракту в Росії - ЗМІ

Угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за атаку на "Крокус Сіті" в Росії в заяві, опублікованій на афілійованих каналах у соціальних мережах.

Про це пише CBS News.

У заяві, опублікованій її інформаційним агентством Aamaq, група заявила, що напала на велике зібрання християн на околиці російської столиці Москви, убивши та поранивши сотні людей. Не відразу вдалося перевірити достовірність претензії.

Американський чиновник заявив CBS News, що у США є розвіддані, які підтверджують відповідальність Ісламської держави, і що у них немає підстав сумніватися в цих заявах. Американський чиновник також підтвердив, що США надали Росії розвідувальні дані про можливий напад відповідно до вимоги розвідувального товариства «Обов’язок попереджати».

Нагадаємо, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що Україна "абсолютно точно не має жодного стосунку до цих подій", і закликав Російську Федерацію зупинитися в тероризмі як методі ведення війни проти свого населення і проти України.

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