Эксперт рассказала о последствиях переговоров РФ и США без участия Украины

Европа рискует остаться в стороне от крупных геополитических изменений, поскольку США и Россия могут договориться без ее участия.

Вашингтон начал переговоры с Россией из-за глав Украины и других европейцев, и есть опасения, что они будут касаться не только прекращения войны, но и будущей архитектуры европейской безопасности.

Такое мнение высказала глава Европейского совета по международным отношениям в Берлине Яна Пульерен в эксклюзивном комментарии для ТСН.ua.

"Трамп мог бы пойти на уступки, от которых отказался Байден в декабре 2021 года, например, относительно пребывания американских войск и систем вооружений в Восточной Европе, или согласиться с вето России на дальнейшее расширение НАТО. Европа рискует остаться бессильной в стороне, поскольку основы европейской безопасности разрушаются. нашей фундаментальной зависимости от России и Китая в критических сферах", – сказала она.

По словам Пульерен, февраль 2025 показывает нам, что американцы больше не чувствуют ответственности за европейскую безопасность – и что их интересы принципиально отличаются от наших. Это реальный поворотный момент.

Напомним, накануне Трамп заявил, что искренне верит в скорую встречу с Путиным, на которой будет обсуждаться окончание войны против Украины.

По информации издания Bloomberg, встреча Трампа и Путина может состояться до 28 февраля.