Трамп ищет новое место для встречи с Путиным: Кремль забраковал первый город

Президент США Дональд Трамп и Президент РФ Владимир Путин

Президент США Дональд Трамп предложил итальянской премьер-министру Джорджи Мэлони организовать в Риме его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. По информации журналистов, Мэлони выразила готовность принять саммит, но Кремль считает такой вариант неприемлемым.

Об этом сообщает La Repubblica.

Италия согласилась, но есть препятствие

Во время телефонного разговора Трамп спросил у Мелони, может ли Рим стать местом для его переговоров с Путиным. Согласно источникам издания, Мэлони согласилась, и международный ордер на арест Путина не был для нее препятствием.

Эта идея также обсуждалась во время коллективного звонка, созванного госсекретарем США Марко Рубио, в котором участвовали страны так называемого формата NSA: Италия, Германия, Великобритания, Франция, США, Финляндия и Украина. В ходе этого разговора, как утверждают источники, президент Украины Владимир Зеленский якобы высказался в поддержку идеи проведения переговоров в Риме.

Кремль против

Несмотря на согласие Италии, это предложение, по данным итальянских источников, очень сложно и, возможно, уже неактуально для первого раунда переговоров. Более вероятным местом проведения саммита считаются Объединенные Арабские Эмираты.

Источник российского агентства ТАСС отрицает, что встреча состоится в Европе. По его словам, Кремль не рассматривает Рим как возможный вариант на этой стадии, поскольку считает итальянское правительство слишком «проукраинским». Известно также, что Мелони обсуждала эту идею с Зеленским.

Напомним, США и Россия обсуждают соглашение, которое может заморозить войну в Украине и закрепить за Кремлем контроль над оккупированными украинскими территориями.