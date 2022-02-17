Украина, Британия и Польша официально объявили о трехстороннем альянсе

Государства 17 февраля официально объявили о создании трехстороннего формата сотрудничества.

Украина, Великобритания и Польша в четверг, 17 февраля, официально объявили о создании трехстороннего формата сотрудничества.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на совместной с главой МИД Британии Лиз Трасс пресс-конференции в четверг, 17 февраля.

"Сегодня мы имеем честь и удовольствие сообщить о создании Украиной, Великобританией и Польшей нового трехстороннего формата сотрудничества", — сказал Кулеба.

Он анонсировал, что в скором времени на сайтах МИД появится совместное заявление министров трех государств.

"В нем говорится, в частности, о том, что Великобритания и Польша будут стоять бок о бок с украинским народом в усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ. Польша и Великобритания будут помогать нам защищать наше государство", – сказал глава МИД Украины.

"Также мы сосредоточим свои усилия в трехстороннем формате на экономическом, торговом, энергетическом сотрудничестве и борьбе с дезинформацией. Отдельное внимание три наших страны будут уделять поддержке Крымской платформы", — добавил Кулеба.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый формат сотрудничества между Украиной, Польшей и Великобританией станет "хорошей площадкой по вопросам безопасности и торговли".

Кулеба также рассказывал подробности о новом трехстороннем формате сотрудничества.

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