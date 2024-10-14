Украина может остаться без импорта электричества из ЕС, эксперт назвал причины

До 9 декабря Укрэнерго должно подписать контракты с новыми независимыми членами наблюдательного совета.

Секретариат Энергетического сообщества предостерег Украину о возможной потере сертификации " Укрэнерго " в соответствии с европейскими стандартами. Это может привести к прекращению импорта электроэнергии из Европы.

Об этом рассказал УП эксперт по энергетическим вопросам директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Он сообщил, что письмо правительству, адресованное НКРЭКУ как ответственному органу, имеет заглавие: «О соответствии "Укрэнерго" требованиям анбандлинга».

Энергетическое сообщество, по словам Харченко, предупреждает, что НЭК «Укрэнерго» может потерять сертификацию, подтверждающую соответствие европейским стандартам. Это связано с проблемами в корпоративном управлении компании после отставки двух независимых членов наблюдательного совета, указавших на политическое давление. Кроме того, отмечается, что Минэнерго слишком контролирует государственные энергетические компании, что является нарушением европейских норм.

Сертификация «Укрэнерго» важна для синхронизации украинской энергосистемы с европейской (ENTSO-E). Компания получила эту сертификацию в преддверии полномасштабного вторжения. Если сертификация будет отменена, Украина рискует упустить возможность импорта электроэнергии, что усложнит интеграцию национального рынка в Европу.

Александр Харченко подчеркнул, что эта ситуация возникла накануне зимы, когда импорт из ЕС особенно важен из-за угроз российских атак на энергосистему. Он отметил, что нынешний наблюдательный совет «Укрэнерго» не может принимать решения из-за отсутствия достаточного количества независимых членов, и конкурсы на их избрание уже объявлены.

Секретариат Энергетического сообщества настаивает на том, что до 9 декабря Укрэнерго должно подписать контракты с новыми независимыми членами и привести свой устав в соответствие с европейскими стандартами. Также отмечается, что Министерство энергетики не может одновременно разрабатывать политику и управлять компанией, создающей конфликт интересов.

Если эти требования не будут выполнены в установленный срок, НКРЭКУ может повторно открыть процедуру сертификации для «Укрэнерго», что чревато серьезными последствиями для энергетической системы Украины. Харченко подчеркнул, что ситуацию еще можно поправить.

Напомним, эксрадник Офиса президента Алексей Арестович сообщал, что до апреля 2025 года станет самым сложным за время Независимости Украины.

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