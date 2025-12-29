ТСН в социальных сетях

Виталий Ким поддержал необходимость мирных переговоров

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким поддержал необходимость мирных переговоров и стремления к политическому урегулированию.

"Я за мир", - лаконично высказался глава Николаевщины в интервью изданию "Новости N".

Отвечая на вопрос о перспективах мирных переговоров, Виталий Ким подчеркнул, что они назрели, и обе стороны могут быть готовы к этому.

"Логика моя подсказывала еще 2 года назад, что эти переговоры будут возможны с обеих сторон тогда, когда будет очень критическая ситуация. Потому что, когда тебе плохо, ты можешь терпеть долго, но не бесконечно долго. Поэтому переговоры назрели", - отметил глава Николаевской ОВА.

