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Зеленский едет в Германию: что будут обсуждать с Мерцем
Этот визит является очередным шагом по углублению украинско-германских отношений, в том числе в вопросах обороны, экономики и политического взаимодействия.
28 мая 2025 года президент Украины Владимир Зеленский официально прибудет в Берлин с рабочим визитом. Его встретит федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц с военными почестями в Ведомстве федерального канцлера.
Об этом сообщил представитель немецкого правительства Стефан Корнелиус
Ключевыми темами переговоров станут вопросы поддержки Украины и международных усилий по прекращению огня в войне с Россией.
«Встреча президента Зеленского с канцлером Мерцом начнется в 12:00. После переговоров предусмотрен общий обед, а также запланирована совместная пресс-конференция в 13:30», — заявил Корнелиус.
Во второй половине дня Зеленский проведет беседу с представителями немецкого бизнеса и обменяется идеями по усилению экономического партнерства.
Напомним, в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский также примет участие в саммите НАТО, который состоится 24 июня в Гааге.
В мероприятии также примет участие президент США Дональд Трамп, однако возможность личной встречи с Зеленским пока остается открытым вопросом.