Зеленский и Шольц обсудили шаги, которые заставят РФ искать мир

Зеленский ожидает реализации достигнутых во время разговора договоренностей с Шольцем.

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц 10 апреля провели беседу. В частности, два лидера обсудили дальнейшие санкции против РФ, привлечение виновных к ответственности за зверства и шаги к миру.

Об этом глава государства предупредил в своем вечернем видеообращении 10 апреля.

Украинский президент отметил, что Германия сменила позиции в пользу Украины. За что Зеленский благодарен немецкому народу.

"Говорил сегодня с канцлером Германии Олафом Шольцом. О том, как привлечь к ответственности всех виновных в военных преступлениях. Как усилить санкции против России и как заставить Россию искать мир. Рад отметить, что в последнее время немецкая позиция меняется в пользу Украины. Считаю это абсолютно логичным. Поскольку именно этот курс поддерживается большинством немецкого народа. И я ему благодарен. Но ожидаю, что все, о чем мы договорились, будет реализовано. И это очень важно", — сказал Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 46-го дня войны

Ранее Зеленский предупредил украинцев о тяжелой неделе. На следующей неделе русские войска перейдут к еще более масштабным действиям на Востоке.

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