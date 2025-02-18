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Зеленский назвал компромисс, на который Украина не пойдет никогда

Зеленский назвал компромисс, на который Украина не пойдет никогда

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Глава государства также сказал, что в Украине "предпочитают вернуть оккупированные Россией украинские территории дипломатическим путем".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство никогда не пойдет на компромисс по поводу своей территориальной целостности и суверенитета.

Об этом глава государства сказав в посольстве Украины в Анкаре, сообщает "Анадолу".

Зеленский акцентировал, что "не может действовать вопреки Конституции Украины".

"Мы никогда, никогда не признаем наши территории, временно оккупированные Россией, частью России. Они являются частью Украины", – сказал президент.

В то же время он отметил, что в Украине "предпочитают вернуть оккупированные Россией украинские территории дипломатическим путем, потому что мы не хотим терять наших людей, люди – это саме большое богатство".

Зеленский обратился "ко всем посредническим сторонам, россиянам, американцам и европейцам", подчеркнув, что Украина "хочет разрешить конфликт дипломатическим путем, без кровопролития, но никогда не уступит свою территориальную целостность и суверенитет".

Напомним, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что "реальность такова, что границы 2014 года как часть урегулирования путем переговоров маловероятны". В то же время, по его словам, то, как будут выглядеть в конце концов эти границы, еще предстоит выяснить.

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