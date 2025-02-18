Зеленський назвав компроміс, на який Україна не піде ніколи

Глава держави також сказав, що в Україні "вважали б за краще повернути окуповані Росією українські території дипломатичним шляхом".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава ніколи не піде на компроміс щодо своєї територіальної цілісності та суверенітету.

Про це глава держави сказав у посольстві України в Анкарі, повідомляє "Анадолу".

Зеленський акцентував, що "не може діяти всупереч Конституції України".

"Ми ніколи, ніколи не визнаємо наші території, тимчасово окуповані Росією, частиною Росії. Вони є частиною України", – сказав президент.

Водночас він зазначив, що в Україні "вважали б за краще повернути окуповані Росією українські території дипломатичним шляхом, тому що ми не хочемо втрачати наших людей, люди – це найбільше багатство".

Зеленський звернувся "до всіх посередницьких сторін, росіян, американців та європейців", наголосивши, що Україна "хоче вирішити конфлікт дипломатичним шляхом, без кровопролиття, але ніколи не поступиться своєю територіальною цілісністю та суверенітетом".

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що "реальність така, що кордони 2014 року як частина врегулювання шляхом переговорів малоймовірні". Водночас, за його словами, те, який вигляд зрештою матимуть ці кордони, ще належить з'ясувати.