Зеленский: Нет в мире столько "инсценировщиков", сколько в российской армии есть убийц

Ответственность за военные преступления неизбежна.
Раздалось из России, что массовые убийства, совершенные российскими военными в Буче, это якобы "инсценирование".
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном ночном обращении к украинскому народу в ночь на 13 апреля 2022 года.
"Почему-то не прокомментировали еще массовые убийства в Бородянке, Гостомеле, Макарове, в городах и селах Черниговской, Харьковской областей, на Донбассе. Нет в мире столько "инсценировщиков", сколько в российской армии есть убийцы", — отметил он.
"Ответственность за военные преступления неизбежна", – резюмировал лидер украинской нации Зеленский.
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