Зеленский объяснил, почему запретил переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему в октябре 2022 утвердил своим указом решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о запрете на ведение переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, в начале полномасштабного вторжения Кремль пытался протолкнуть свои условия "мира" через разные переговорные площадки.

Такое объяснение Зеленский сделал в субботу, 25 января, во время совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.

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“Путин начал очень быстро строить большое количество разных каналов вместе с сепаратистами и вместе с представителями других государств относительно влияния на Украину, на нашу независимость, на меня... Было много переговорных процессов, много теневых политических коридоров – я это остановил тем, что запретил любым политическим деятелям в Украине проводить те или иные переговоры с российской стороной, со сторонниками Путина во время войны. Я просто понял, что мы и наши соответствующие органы не могут контролировать это”, — подчеркнул украинский лидер.

Владимир Зеленский считает, что принял совершенно справедливое решение.

“Я президент Украины, я лидер тех или иных переговоров – и всем остальным я запретил. Я понимаю, что Путину это не нравится, потому что каналов у него было много. Есть каналы, о которых все знают, потому что соответствующие люди были арестованы, а потом мы их обменяли на наших военных, а также использовали другие каналы", — отметил он.

При этом украинский президент саркастически прокомментировал недавнее заявление Путина о запретном "декрете" на переговоры. "Они [россияне] еще живут в 1917 году с "декретом о мире", декретом еще о чем-то..." — заметил он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что вряд ли возможно всерьез вести переговоры между Россией и Украиной в условиях "запретного декрета" Зеленского.

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