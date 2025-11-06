Зеленский подписал новые санкции против РФ: кто попал под удар

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд новых санкционных решений, в частности, для синхронизации украинских ограничений с санкционной политикой партнеров.

Об этом он сообщил в Telegram.

По данным президента, с 6 ноября в Украине вступает в силу 19-й пакет санкций ЕС против России.

«Украина тоже вводит собственные санкции против российских компаний, работающих в сфере добычи ресурсов в Арктике и финансирующих военную машину РФ», — отметил он.

Кроме того, он поручил подготовить новые решения СНБО по:

субъектах российской пропаганды

предприятиях военного производства

коллаборантах

Зеленский подчеркнул, что Украина даст «санкционный ответ» и на российские ограничения.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что передумал участвовать в саммите, отметив, что разочарован темпами переговоров с Россией. Также Трамп ввел новые санкции против России.

Владимир Путин гневно отреагировал на новые ограничения, назвав их «недружественным актом».

Отметим также, что с начала полномасштабной войны ЕС ввел 19 пакетов санкций против России, касающихся энергетики, финансов, торговли и доступа к технологиям.

19-й пакет санкций против России направлен на дальнейшее ограничение финансовых и технологических ресурсов Кремля, необходимых для ведения войны против Украины. Новые ограничения затронули энергетический, финансовый и военно-промышленный секторы, а также лица, причастные к похищению украинских детей. Пакет также предусматривает ужесточение контроля за передвижением российских дипломатов по территории ЕС.