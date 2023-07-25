Зеленский подписал закон об эАкцизе на алкоголь и табак: что он предусматривает

В Минцифры рассчитывают, что закон на 15% увеличит поступления в госбюджет от уплаты акцизного налога.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №8287 о введении электронной марки акцизного налога с 1 января 2026 года.

Об этом свидетельствует информация в карточке документа на сайте Верховной Рады.

Как пояснили в Минцифры, закон об эАкцызе – один из наиболее антикоррупционных в сфере контроля за оборотом табака и алкоголя.

Закон об электронной марке акцизного налога предусматривает:

введение электронной акцизной марки вместо бумажной,

создание цифровой системы эАкциз (позволит отслеживать товары и развить честные правила ведения бизнеса в сфере алкоголя и табака),

прозрачный механизм контроля за оборотом подакцизных товаров, невозможность продажи табачных изделий и алкоголя с поддельными акцизными марками,

фиксацию в электронной системе всех операций по перевозке, хранению, продаже каждой единицы продукции.

В Минцифры рассчитывают, что новый закон на 15% увеличит поступления в госбюджет от уплаты акцизного налога.

Через "Дия" каждый сможет выяснить, приобрел ли легальный алкоголь или сигареты

"Каждый товар будет иметь электронную акцизную марку — двумерный DataMatrix-код. Он визуально почти не отличается от QR-кода, однако содержит гораздо больше данных. Потребитель сможет считать код на продукции через приложение Дия, проверить алкоголь и сигареты и определить – перед ним легальный продукт или нет. В случае если окажется, что товар нелегальный, потребители смогут известить об этом контрольные государственные органы через Дия", – говорится в сообщении Минцифры.

Кроме того, через DataMatrix-код можно будет узнать детали продукта: название, производителя, место производства, магазин, где продается товар, код маркировки, который можно сверить с нанесенным на марку, статус электронной акцизной марки.

Напомним, 11 июля в Украине вступил в силу закон №1978 об ограничениях в сфере табака. В частности, закон запрещает продажу ароматизированных сигарет и табака для самокруток, а также предусматривает наказание за курение устройств для нагрева в общественных местах и помещениях.

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