Зеленський підписав закон про еАкциз на алкоголь і тютюн: що він передбачає

У Мінцифри розраховують, що закон на 15% збільшить надходження до держбюджету від сплати акцизного податку.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №8287 про запровадження електронної марки акцизного податку від 1 січня 2026 року.

Про це свідчить інформація у картці документа на сайті Верховної Ради.

Як пояснили в Мінцифри, закон про еАкциз – один із найбільш антикорупційних у сфері контролю за обігом тютюну та алкоголю.

Закон про електронну марку акцизного податку передбачає:

запровадження електронної акцизної марки замість паперової,

створення цифрової системи еАкциз (дозволить відстежувати товари та розвинути чесні правила ведення бізнесу у сфері алкоголю і тютюну),

прозорий механізм контролю за обігом підакцизних товарів, неможливість продажу тютюнових виробів та алкоголю з підробленими акцизними марками,

фіксацію в електронній системі всіх операцій із перевезення, зберігання, продажу кожної одиниці продукції.

У Мінцифри розраховують, новий закон на 15% збільшить надходження до держбюджету від сплати акцизного податку.

Через "Дію" кожен зможе з’ясувати, чи придбав легальний алкоголь або сигарети

"Кожен товар матиме електронну акцизну марку – двовимірний DataMatrix-код. Він візуально майже не відрізняється від QR-коду, проте містить набагато більше даних. Споживач зможе зчитати код на продукції через застосунок Дія, перевірити алкоголь та цигарки і визначити – перед ним легальний продукт чи ні. У разі, якщо виявиться, що товар нелегальний, споживачі зможуть сповістити про це контрольні державні органи через Дію", – йдеться в повідомленні Мінцифри.

Окрім того, через DataMatrix-код можна буде дізнатися деталі про продукт: назву, виробника, місце виробництва, магазин, де продається товар, код маркування, який можна звірити з нанесеним на марку, статус електронної акцизної марки.

Нагадаємо, 11 липня в Україні набув чинності закон №1978 про обмеження у сфері тютюну. Зокрема, закон забороняє продаж ароматизованих сигарет і тютюну для самокруток, а також передбачає покарання за куріння пристроїв для нагрівання у громадських місцях і приміщеннях.

Читайте також: