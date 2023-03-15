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Зеленский уволил глав Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1452
Время на прочтение
1 мин
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Зеленский уволил глав Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА

Фото: Офис президента Украины

В указе говорится, что должностные лица написали заявления об увольнении.

Президент Украины в среду, 15 марта, уволил председателей Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА.

Об этом говорится в указах, опубликованных на сайте президента.

Своими указами президент уволил председателей Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия, Одесской ОВА Максима Марченко и Луганской ОВА Сергея Гайдая.

В указах президента говорится, что главы трех ОВА подали заявления на увольнение, а президент их удовлетворил.

Напомним, Кабмин на заседании 14 марта согласовал увольнение с должностей руководителей Луганской, Одесской и Хмельницкой областных военных администраций.

Также Кабмин уволил весь руководящий состав таможни.

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Дата публикации
Просмотры
1452
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