Зеленский уволил глав Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА

В указе говорится, что должностные лица написали заявления об увольнении.
Президент Украины в среду, 15 марта, уволил председателей Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА.
Об этом говорится в указах, опубликованных на сайте президента.
Своими указами президент уволил председателей Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия, Одесской ОВА Максима Марченко и Луганской ОВА Сергея Гайдая.
В указах президента говорится, что главы трех ОВА подали заявления на увольнение, а президент их удовлетворил.
Напомним, Кабмин на заседании 14 марта согласовал увольнение с должностей руководителей Луганской, Одесской и Хмельницкой областных военных администраций.
Также Кабмин уволил весь руководящий состав таможни.
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