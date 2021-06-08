"А где контуры с Крымом?" Представлен автобус сборной Украины на Евро-2020

Команда Андрея Шевченко готовится отправиться на континентальное первенство.
Украинская ассоциация футбола (УАФ) представила автобус, которым наша национальная команда будет передвигаться во время Чемпионата Европы-2020.
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Дизайн транспортного средства выполнен с изображением официального логотипа турнира и флагом Украины. А вот карты государства, как на резонансной новой форме "сине-желтых", здесь не оказалось.
"Не бачу контурів нашої Неньки з Кримом! Москаля подратувати - праве діло", "Не забудьте еще написать"ПТН ПНХ", чтобы Рашка там вообще откинулась", "Треба було "Слава Україні! Героям Слава!" додати, щоб у москалів остаточно бомбануло", - пишут фанаты в комментариях в Instagram.
Ранее сообщалось, что футболисты сборной Украины составили плейлист команды на Евро-2020, куда вошли треки запрещенного в нашей стране рэпера Моргенштерна и еще двух российских исполнителей.
А вот для болельщиков "сине-желтых" есть печальная новость - стартовый матч сборной Украины против команды Нидерландов они не смогут посетить. Правительство Нидерландов из-за коронавируса запретило въезд гражданам из стран, не входящих в Евросоюз.
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- Финальный турнир Евро-2020 должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса был отложен на год.
- Новые даты проведения турнира: 11 июня - 11 июля 2021 года.
- Из-за неготовности пустить на трибуны болельщиков УЕФА сократил количество городов-хозяев Евро-2020 с 12 до 11: Севилья заменила Бильбао, а матчи, которые должен был принять Дублин, распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном.
Сборная Украины на предстоящем Чемпионате Европы сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Поединки запланированы в Амстердаме и Бухаресте.