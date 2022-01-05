А как же Усик? Фьюри решил променять бокс на рестлинг

"Цыганский король" снова выступит на шоу WWE.
Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри не спешит проводить объединительный бой с чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Александром Усиком.
Пока мысли украинца заняты реваншем с Энтони Джошуа, "Цыганский король" отважился сделать перерыв в боксе и провести поединок в рестлинге. Как сообщает NYFights, Фьюри намерен выступить в рамках шоу World Wrestling Entertainment (WWE), где его соперником станет звезда промоушена Брок Леснар.
Отметим, что рестлинг - это абсолютно театрализованные бои, сценарий которых и результат спланирован заранее. В 2019 году Фьюри дебютировал в рестлинге, когда на шоу WWE Crown Jewel в Саудовской Аравии "победил" Брона Строумэна.
- В октябре 2021 года Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера и сохранил пояс WBC в супертяжелом весе.
- В послужном списке 33-летнего Фьюри 31 победа (22 - нокаутом) и одна ничья. Он остается непобедимым на профессиональном ринге.
Добавим, что потенциальный бой Усика и Фьюри может быть за четыре основных пояса и звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Правда, перед этим украинцу необходимо защитить свои титулы в реванше из Джошуа, или заставить Эй Джея отказаться от второго поединка.
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