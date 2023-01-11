Альтернатива Мудрику: "Челси" объявил о подписании звездного вингера

Жоау Фелиш будет играть за "синих" на правах аренды.

Лондонский "Челси" официально объявил о переходе вингера мадридского "Атлетико" Жоау Фелиша.

О подписании 23-летнего португальца "пенсионеры" сообщили на своем официальном сайте.

Фелиш будет выступать за лондонский клуб в аренде, рассчитанной до конца сезона-2022/23.

Made with flair! pic.twitter.com/3s2EWk2M3u — Chelsea FC (@ChelseaFC) 11 января 2023

За полгода аренды португальского футболиста "Атлетико" получит от "Челси" 11 миллионов евро. Арендное соглашение не содержит опцию выкупа игрока.

В этом сезоне Фелиш забил 5 голов и сделал 3 результативных передачи в 21 матче за испанский клуб во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что "Челси" готов перебить предложение "Арсенала" по вингеру донецкого "Шахтера" Михаилу Мудрику. Вероятно, подписание Фелиша заставит "синих" отказаться от намерений приобрести 22-летнего украинца.

Напомним, это уже третий трансфер "Челси" во время зимнего трансферного окна. Ранее "пенсионеры" подписали нападающего "Мольде" Давида Датро Фофана, а также защитника "Монако" Бенуа Бадьяшиля.

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