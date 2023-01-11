Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Альтернатива Мудрику: "Челси" объявил о подписании звездного вингера

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
438
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Альтернатива Мудрику: "Челси" объявил о подписании звездного вингера

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Жоау Фелиш будет играть за "синих" на правах аренды.

Лондонский "Челси" официально объявил о переходе вингера мадридского "Атлетико" Жоау Фелиша.

О подписании 23-летнего португальца "пенсионеры" сообщили на своем официальном сайте.

Фелиш будет выступать за лондонский клуб в аренде, рассчитанной до конца сезона-2022/23.

За полгода аренды португальского футболиста "Атлетико" получит от "Челси" 11 миллионов евро. Арендное соглашение не содержит опцию выкупа игрока.

В этом сезоне Фелиш забил 5 голов и сделал 3 результативных передачи в 21 матче за испанский клуб во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что "Челси" готов перебить предложение "Арсенала" по вингеру донецкого "Шахтера" Михаилу Мудрику. Вероятно, подписание Фелиша заставит "синих" отказаться от намерений приобрести 22-летнего украинца.

Напомним, это уже третий трансфер "Челси" во время зимнего трансферного окна. Ранее "пенсионеры" подписали нападающего "Мольде" Давида Датро Фофана, а также защитника "Монако" Бенуа Бадьяшиля.

Читайте также:

Сейвы Буффона не помогли: "Интер" в экстра0тайме выбил клуб низшего дивизиона из Кубка Италии (видео)

Вновь идут за кораблем: CAS отклонил апелляцию РФ на отстранение клубов и сборных от международных соревнований

Легендарный вратарь Шовковский вернулся в "Динамо"

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
438
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация