Альтернатива Мудрику: "Челсі" оголосив про підписання зіркового вінгера

Жоау Феліш гратиме за "синіх" на правах оренди.
Лондонський "Челсі" офіційно оголосив про перехід вінгера мадридського "Атлетіко" Жоау Феліша.
Про підписання 23-річного португальця "пенсіонери" повідомили на своєму офіційному сайті.
Феліш виступатиме за лондонський клуб в оренді, яка розрахована до кінця сезону-2022/23.
Made with flair! pic.twitter.com/3s2EWk2M3u— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 11, 2023
За пів року оренди португальського футболіста "Атлетіко" отримає від "Челсі" 11 мільйонів євро. Орендна угода не містить опцію викупу гравця.
Цього сезону Феліш забив 5 голів і зробив 3 результативні передачі в 21 матчі за іспанський клуб у всіх турнірах.
Раніше повідомлялося, що "Челсі" готовий перебити пропозицію "Арсенала" щодо вінгера донецького "Шахтаря" Михайла Мудрика. Вірогідно, підписання Феліша змусить "синіх" відмовитися від намірів придбати 22-річного українця.
Нагадаємо, це вже третій трансфер "Челсі" під час зимового трансферного вікна. Раніше "пенсіонери" підписали нападника "Мольде" Давіда Датро Фофана, а також захисника "Монако" Бенуа Бадьяшиля.
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