Альтернатива Мудрику: "Челсі" оголосив про підписання зіркового вінгера

Жоау Феліш гратиме за "синіх" на правах оренди.

Лондонський "Челсі" офіційно оголосив про перехід вінгера мадридського "Атлетіко" Жоау Феліша.

Про підписання 23-річного португальця "пенсіонери" повідомили на своєму офіційному сайті.

Феліш виступатиме за лондонський клуб в оренді, яка розрахована до кінця сезону-2022/23.

За пів року оренди португальського футболіста "Атлетіко" отримає від "Челсі" 11 мільйонів євро. Орендна угода не містить опцію викупу гравця.

Цього сезону Феліш забив 5 голів і зробив 3 результативні передачі в 21 матчі за іспанський клуб у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що "Челсі" готовий перебити пропозицію "Арсенала" щодо вінгера донецького "Шахтаря" Михайла Мудрика. Вірогідно, підписання Феліша змусить "синіх" відмовитися від намірів придбати 22-річного українця.

Нагадаємо, це вже третій трансфер "Челсі" під час зимового трансферного вікна. Раніше "пенсіонери" підписали нападника "Мольде" Давіда Датро Фофана, а також захисника "Монако" Бенуа Бадьяшиля.

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