"Арсенал" разобрался с "Байером" и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов

"Арсенал" / © Associated Press

Реклама

Английский "Арсенал" дома обыграл немецкий "Байер" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился со счетом 2:0 .

Первая игра между клубами состоялась 11 марта в Леверкузене и закончилась вничью (1:1).

В ответном матче "канониры" забили в ворота "фармацевтов" по голу в каждом из таймов. На 36-й минуте счет в поединке открыл Эберечи Эзе.

Реклама

На 63-й минуте подопечные Микеля Артеты укрепили свое преимущество в счете благодаря голу Деклана Райса.

Таким образом, "Арсенал" одолел "Байер" со счетом 3:1 по итогам двух встреч и вышел в четвертьфинал.

Обзор матча "Арсенал" — "Байер"

"Арсенал" в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграет с португальским "Спортингом", который в 1/8 финала прошел норвежский "Буде-Глимт". После поражения 0:3 в первом матче лиссабонцы уничтожили соперника в ответном поединке (5:0) и пробились в следующую стадию.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.