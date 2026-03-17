ПСЖ повторно разгромил "Челси" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Парижане раздавили лондонцев со счетом 8:2 по итогам двух встреч.
Французский ПСЖ на выезде разгромил английский "Челси" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершился со счетом 0:3.
Первая встреча между командами состоялась 11 марта в Париже и завершилась разгромной победой французского клуба (5:2).
В ответном матче подопечные Луиса Энрике снова одержали разгромную победу. Уже на 6-й минуте поединка счет открыл Хвича Кварацхелия.
На 14-й минуте Брэдли Баркола укрепил преимущество парижан, а на 62-й минуте Сенни Маюлу довел дело до разгрома.
Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный провел весь матч на скамейке для запасных.
Таким образом, парижский клуб триумфовал со счетом 8:2 по итогам двух встреч и вышел в четвертьфинал.
ПСЖ в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором противостояния "Галатасарай" (Турция) — "Ливерпуль" (Англия). В первой игре стамбульский клуб дома победил со счетом 1:0. Ответный матч состоится в среду, 18 марта.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.