ПСЖ повторно разгромил "Челси" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

ПСЖ / © Associated Press

Реклама

Французский ПСЖ на выезде разгромил английский "Челси" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершился со счетом 0:3 .

Первая встреча между командами состоялась 11 марта в Париже и завершилась разгромной победой французского клуба (5:2).

В ответном матче подопечные Луиса Энрике снова одержали разгромную победу. Уже на 6-й минуте поединка счет открыл Хвича Кварацхелия.

Реклама

На 14-й минуте Брэдли Баркола укрепил преимущество парижан, а на 62-й минуте Сенни Маюлу довел дело до разгрома.

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный провел весь матч на скамейке для запасных.

Таким образом, парижский клуб триумфовал со счетом 8:2 по итогам двух встреч и вышел в четвертьфинал.

Будет добавлен в скором времени.

Реклама

ПСЖ в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором противостояния "Галатасарай" (Турция) — "Ливерпуль" (Англия). В первой игре стамбульский клуб дома победил со счетом 1:0. Ответный матч состоится в среду, 18 марта.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.