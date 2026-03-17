Безумный камбэк: "Спортинг" разбил "Буде-Глимт" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

"Спортинг" — "Буде-Глимт"

Португальский "Спортинг" на своем поле разгромил норвежский "Буде-Глимт" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне завершился со счетом 5:0 по итогам экстра-таймов.

Первая игра между командами завершилась разгромной победой норвежской команды со счетом 3:0.

Однако в ответном матче уже лиссабонцы сумели выиграть в основное время с тем же счетом — 3:0. На 34-й минуте счет в поединке открыл Гонсалу Инасиу, затем на 61-й минуте отличился Педру Гонсалвеш, а на 78-й минуте Луис Суарес реализовал пенальти, таким образом сравнив счет в двухматчевой дуэли — 3:3.

Следовательно, игра перешла в экстра-таймы. Там португальский клуб дожал своего соперника: на 92-й минуте забил Максимильяно Араухо, а на 120+1-й минуте гол Рафаэля Нела окончательно снял вопрос, кто пройдет в следующую стадию.

"Спортинг" в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором противостояния "Байер" (Германия) — "Арсенал" (Англия). В первом матче команды разошлись ничьей 1:1.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.