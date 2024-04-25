"Барселона" объявила, останется ли Хави главным тренером команды

Главный тренер "Барселоны" Хави останется главным тренером команды на следующий сезон.

Об этом сообщил президент каталонского клуба Жоан Лапорта.

"С удовольствием сообщаю, что Хави продолжит работу тренером первой команды "Барселоны", – приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Хави принял решение остаться на посту главного тренера "Барселоны" после встречи с Лапортой, который настаивал на том, чтобы 44-летний испанский специалист не уходил в отставку.

Отметим, что Хави объявил о намерениях покинуть пост главного тренера "Барселоны" в январе этого года после поражения от "Вильярреала" (3:5) в матче 22-го тура Ла Лиги.

Хави возглавил "Барселону" в ноябре 2021 года. Во главе каталонского клуба он в сезоне-2022/23 стал чемпионом Испании и выиграл Суперкубок страны.

За шесть туров до конца текущего розыгрыша испанского чемпионата "Барселона" занимает второе место, на 11 очков отставая от мадридского "Реала", цвета которого защищает украинский голкипер Андрей Лунин. "Блаугранас" на два балла опережают "Жирону" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова, которая идет третьей.

В следующем туре Примеры "сине-гранатовые" 29 апреля примут "Валенсию" украинского форварда Романа Яремчука.

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