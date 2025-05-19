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"Барселона" в статусе чемпиона проиграла "Вильярреалу" голевую перестрелку в Ла Лиге (видео)
"Желтая субмарина" гарантировала себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.
"Барселона" на своем поле потерпела поражение от "Вильярреала" в матче 37-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок на "Эстадио Олимпико" в Барселоне завершился со счетом 2:3.
Уже на 4-й минуте гости открыли счет усилиями Айосе Переса, но до перерыва каталонцы не только смогли отыграться, но и вышли вперед. В этом им помогли точные удары Ламина Ямаля и Фермина Лопеса на 38-й и 45+5-й минутах соответственно.
Во втором тайме "Желтая субмарина" оформила камбэк и вырвала победу. На 50-й минуте Санти Комесанья восстановил паритет в игре, а на 80-й минуте Тейджон Бьюкенен забил решающий мяч.
Обзор матча "Барселона" – "Вильярреал"
Для "Барселоны" (85 очков) это был первый матч в статусе победителя Ла Лиги. В прошлом туре "сине-гранатовые" досрочно завоевали свой 28-й титул чемпиона Испании.
"Вильярреал" (67 баллов) занимает пятое место и гарантировал себе попадание в основной раунд Лиги чемпионов на следующий сезон.
В заключительном туре Примеры подопечные Ханси Флика на выезде сыграют против "Атлетика" Бильбао, а "Желтая субмарина" примет "Севилью". Матчи состоятся 25 мая.