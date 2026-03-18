"Бавария" во второй раз разбила "Аталанту" и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

"Бавария" / © Associated Press

Немецкая "Бавария" на своем поле разгромила итальянскую "Аталанту" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на "Альянц Арене" в Мюнхене завершился со счетом 4:1 .

Мюнхенцы открыли счет на 25-й минуте встречи — Гарри Кейн реализовал пенальти.

На 54-й минуте Кейн развил успех хозяев, оформив дубль. Еще через две минуты Леннарт Карл отправил третий мяч в ворота "бергамасков".

На 70-й минуте "Бавария" забила в четвертый раз — отличился Луис Диас.

"Аталанта" ответила лишь голом престижа, автором которого на 86-й минуте стал Лазар Самарджич.

Первая встреча между командами в Бергамо завершилась разгромной победой "Баварии" со счетом 6:1, так что по итогам двух матчей подопечные Венсана Компани оказались на голову сильнее (10:2) и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Обзор матча "Бавария" — "Аталанта"

"Бавария" в 1/4 финала Лиги чемпионов сыграет с мадридским "Реалом", который в 1/8 финала победил "Манчестер Сити" (3:0, 2:1).

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.