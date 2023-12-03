Черная полоса "моряков" продолжается: "Черноморец" проиграл новичку УПЛ

"Черноморец" уступил ЛНЗ в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Одессе завершился со счетом 1:3 .

В первом тайме команды не порадовали болельщиков голами, а на старте второй половины встречи черкасский клуб вышел вперед. На 52-й минуте счет в игре открыл нападающий гостей Алексей Хобленко.

Подопечные Романа Григорчука сумели отыграться. На 75-й минуте Андрей Штогрин помог "морякам" сравнять счет.

Однако последнее слово в этом противостоянии было за командой Олега Дулуба. На 83-й минуте Владислав Наумец вывел новичка элитного дивизиона вперед, а в компенсированное время Денис Олейник забил третий мяч в ворота "Черноморца".

Таким образом, одесситы потерпели четвертое подряд поражение в чемпионате Украины. Три предыдущих поединка команда Григорчука также проиграла – "Металлисту 1925" (1:2), "Руху" (2:3) и "Днепру-1" (2:5).

"Черноморец" (19 баллов) опустился на десятое место в УПЛ. ЛНЗ (20 очков) поднялся на девятую строчку.

В следующем туре УПЛ, который станет последним перед зимней паузой, "моряки" 10 декабря встретятся с "Колосом", а черкасская команда днем ранее примет "Минай".

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