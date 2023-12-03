Чорна смуга "моряків" триває: "Чорноморець" програв новачку УПЛ

"Чорноморець" поступився ЛНЗ у матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок в Одесі завершився з рахунком 1:3 .

У першому таймі команди не потішили уболівальників голами, а на старті другої половини зустрічі черкаський клуб вийшов вперед. На 52-й хвилині рахунок у грі відкрив нападник гостей Олексій Хобленко.

Підопічні Романа Григорчука зуміли відігратися. На 75-й хвилині Андрій Штогрин допоміг "морякам" зрівняти рахунок.

Однак останнє слово у цьому протистоянні була за командою Олега Дулуба. На 83-й хвилині Владислав Наумець вивів новачка елітного дивізіону вперед, а у компенсований час Денис Олійник забив третій м'яч у ворота "Чорноморця".

Таким чином, одесити зазнали четвертої поспіль поразки в чемпіонаті України. Три попередні поєдинки команда Григорчука також програла – "Металісту 1925" (1:2), "Руху" (2:3) і "Дніпру-1" (2:5).

"Чорноморець" (19 балів) опустився на десяте місце в УПЛ. ЛНЗ (20 очок) піднявся на дев'яту сходинку.

У наступному турі УПЛ, який стане останнім перед зимовою паузою, "моряки" 10 грудня зустрінуться з "Колосом", а черкаська команда днем раніше прийме "Минай".

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