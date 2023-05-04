Цыганков помог "Жироне" одержать третью подряд победу и приблизиться к зоне еврокубков (видео)

Виктор принял участие в обоих забитых голах своей команды.

"Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова на своем поле обыграла "Мальорку" в рамках 33-го тура испанской Ла Лиги – 2:1 .

Хозяева вышли вперед в компенсированное к первому тайму время. После подачи Цыганкова со штрафного и борьбы в штрафной площадке гостей мяч под перекладину вколотил Бернарду.

Во втором тайме "Мальорка" сумела отыграться. На 80-й минуте пенальти реализовал Ведат Мурики.

Однако жирондинцы смогли вырвать победу. На 84-й минуте решающий мяч забил Валентин Кастельянос, а Цыганков записал в свой актив передголевую передачу.

Добавим, что Цыганков 12-й матч подряд вышел в стартовом составе "Жироны" и провел на поле 90 минут, после чего был заменен.

Обзор матча "Жирона" – "Мальорка"

В этом сезоне на счету Виктора 14 поединков за жирондонцев в Ла Лиге, три гола и четыре ассиста.

Победа над "Мальоркой" стала для "Жироны" третьей подряд в чемпионате Испании. Ранее "красно-белые" уничтожили мадридский "Реал" и обыграли "Севилью".

"Жирона" с 47 очками поднялась на седьмое место в таблице Примеры. От шестой строчки и еврокубковой зоны команду Цыганкова теперь отделяют всего два балла. "Мальорка" (41 пункт) занимает 12-ю позицию.

В следующем туре Цыганков и Ко 13 мая на выезде сыграют с "Реалом" Сосьедад, а "Мальорка" днем ранее примет "Кадис".

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