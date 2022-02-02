Динамо - Чукарички - 3:2: видео контрольного матча

Смотрите очередной поединок "бело-синих" на зимних сборах.
В среду, 2 февраля, киевское "Динамо" провело второй спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции.
Соперником команды Мирчи Луческу стал сербский клуб "Чукарички" из Белграда.
Встреча прошла на арене Mardan Stadium. "Динамо" совершило камбэк и победило (3:2), хотя проигрывало 0:2.
Вашему вниманию полное видео поединка "бело-синих" с трехкратным бронзовым призером Чемпионата Сербии.
После этого в Турции "Динамо" намерено провести еще пять контрольных матчей. 4 февраля "бело-синие" сыграют против болгарского "Левски".
Напомним, в первом контрольном матче турецкого сбора киевляне разгромили болгарский "Лудогорец" (4:1).
- "Динамо" завершило осеннюю часть УПЛ на втором месте турнирной таблицы, отстав от "Шахтера" на два балла.
- В первом матче после зимней паузы действующие чемпионы Украины 26 февраля в Киеве примут "Ингулец".
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